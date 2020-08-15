Группировка МЧС России полностью выведена из Ливана

БЕЙРУТ, 15 августа. /ТАСС/. Российские спасатели и врачи покинули Бейрут, где с 5 августа они оказывали помощь в ликвидации последствий взрыва в порту, сообщает корреспондент ТАСС.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Самолетами Ил-76 МЧС в Москву убыл аэромобильный госпиталь, спасатели отряда Центроспас и психологи. На борт также погрузили специальный транспорт спасателей и другое оборудование.

В пятницу столицу Ливана покинула мобильная лаборатория Роспотребнадзора. Всего в Бейруте работала группировка в составе около 150 человек.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. В мобильном госпитале на стадионе российские специалисты принимали пострадавших. За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек.

13 августа представители МЧС РФ и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков.