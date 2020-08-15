Икону Благовещения подарили главе делегации МЧС России прихожане храма РПЦ в Бейруте

БЕЙРУТ, 15 августа. /ТАСС/. Делегация МЧС России посетила в субботу храм Святого пророка Иоанна Предтечи в квартале Мсейтбе в Бейруте и участвовала в заупокойной литии и молебне, который совершил настоятель подворья Московского патриархата архимандрит Филипп (Васильцев). После молебна первому заместителю главы МЧС РФ Александру Чуприяну была преподнесена в подарок икона Благовещения Пресвятой Богородицы и лампада.

Чуприян тепло пообщался с соотечественниками. "Вифлеемская звезда является символом МЧС России, это звезда надежды и спасения, под которой мы все рождены, - подчеркнул он. - Российские спасатели любят свою отчизну и приносят пользу людям везде, в том числе и в Ливане".

Он отметил, что гордится своими подчиненными, которые с честью выполняют свой долг повсюду.

Со своей стороны, отец Филипп отметил, что "Россия с давних времен приходит на помощь слабым, от нее всегда ждут защиты". "Здесь в Ливане Россия в очередной раз подтвердила эту историческую миссию, направив своих спасателей в Бейрут", - сказал он.

Архимандрит сообщил, что среди прихожан есть пострадавшие и оставшиеся без крова в результате взрыва в морском порту. "По милости Божией никто из них не погиб и не получил тяжелых ранений", - сказал архимандрит.

В пятницу первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что группировка российских спасателей выполнила поставленную перед ней оперативным штабом задачу в полном объеме. По данным Чуприяна, спасатели обследовали 5,5 тыс. кв. метров территории, с беспилотников - 26 тыс. кв. метров. Аэромобильный госпиталь оказал помощь почти 600 пациентам. Мобильная лаборатория Роспотребнадзора, впервые принимавшая участие в операции МЧС, проверила на коронавирус около 1 тыс. человек.