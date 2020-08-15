В России произвели первую партию вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первая партия вакцины против нового коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, произведена в России. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава. Ранее в министерстве сообщили о запуске производства препарата.

"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.