Группа врачей из России прибудет в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 15 августа. /ТАСС/. Группа российских медиков, состоящая из сорока специалистов, которые имеют опыт лечения пациентов с коронавирусом, 16 августа прибудут в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с пандемией. Об этом в субботу сообщила член оперативного штаба спецкомиссии Узбекистана Барно Абдусаматова.

"В течение месяца российские специалисты будут работать совместно с узбекскими специалистами в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, оказывать практическую и методическую помощь", - заявила Абдусаматова на онлайн-брифинге. По ее словам, все российские медики имеют опыт лечения пациентов с коронавирусом. В состав группы входят анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и терапевты.

С 15 августа по указанию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в стране началась поэтапная отмена введенного 16 марта карантина по коронавирусу. Возобновилась деятельность общественного транспорта, в том числе метрополитена, внутренних авиа и железнодорожных рейсов. Открылись санатории, пансионаты, гостиницы, предприятия общепита, салоны красоты и парикмахерские. С 20 августа начнут работать рынки стройматериалов и непродовольственных товаров, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны.

При этом на всей территории республики сохраняется требование носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Запрещено проведение массовых мероприятий, концертов и театральных представлений, а также работа дискотек, спа и массажных салонов, караоке, бильярдных клубов, игровых центров и кальянных. Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и без острой необходимости не покидать жилища. По последним данным, в Узбекистане зафиксирован 34 251 случай заражения коронавирусом, 28 661 пациент выздоровел, 223 умерли.