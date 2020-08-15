Фестиваль музыки Ruskeala Symphony открылся в горном парке Карелии

ТАСС, 15 августа. Фестиваль Ruskeala Symphony открылся в субботу в Карелии на территории одного из самых популярных туристских объектов республики - горного парка "Рускеала". Ежегодное мероприятие в этом году из-за пандемии проходит по сокращенной программе, говорится в сообщении Минкульта республики.

"Сегодня в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе в четвертый раз открылся музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Это первое масштабное событие в культурной жизни республики после долгого перерыва. В этом году праздник музыки проходит в течение одного дня, а не трех, как планировалось ранее. Из-за пандемии и невозможности участия зарубежных артистов его программу сократили и изменили", - говорится в сообщении.

В этом году программа фестиваля состоит из российских исполнителей, концерты пройдут даже на глади горного озера. Фестиваль из-за ситуации с пандемией организовали с соблюдением социальной дистанции, выдачей масок и антисептиков. "Утром на железнодорожной платформе гостей, приезжающих поездом, встретила концертом карельская фолк-группа Skylark. На концерте-открытии фестиваля выступает ансамбль Михаила Тоцкого с программой "Полдень в Париже". Впереди еще четыре концерта с участием Мужского хора Карелии, Российского квартета саксофонистов, Нового русского квартета, Симфонического оркестра Карельской филармонии со звездами мировой оперной сцены", - отмечается в сообщении.

Международный фестиваль Ruskeala Symphony ежегодно с 2017 года проходит в Карелии. В концертах принимали участия артисты из Франции, Китая и Аргентины, программы проходили в течение нескольких дней. Горный парк "Рускеала" является памятником истории горного дела и популярной достопримечательностью. Ежегодно в августе на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы.