Фестиваль колокольных звонов "Лето Господне" собрал более 20 звонарей в Суздале

СУЗДАЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Фестиваль колокольных звонов "Лето Господне" в седьмой раз собрал в Суздале несколько десятков звонарей со всей страны. Участниками мероприятия, которое проходит на средства нацпроекта "Культура", также стали вокальный ансамбль Arielle, камерный хор "Русский партес" Тверской филармонии и Владимирский губернаторский симфонический оркестр, передает корреспондент ТАСС.

Как пояснила ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, мероприятие проводится на средства нацпроекта "Культура". Организаторы фестиваля - администрация Владимирской области, Центр классической музыки, Международный центр колокольного искусства и администрация г. Суздаль. Имя фестивалю дал знаменитый роман "Лето Господне" писателя Ивана Шмелева, судьба которого была связана с Владимирской землей.

"Сложно было подбирать программу, чтобы не повторяться - это седьмой фестиваль, и русская симфоническая музыка неисчерпаема, но всегда это непросто, чтобы там были колокола обязательно, и чтобы звонари могли принять участие в исполнении одного из произведений. И такое произведение нашли - это финал из оперы "Сказание о граде Китеже" Римского-Корсакова, которое мы исполним в финале нашего фестиваля", - сообщил ТАСС главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин.

Как признался собеседник агентства, мероприятие стало первой площадкой, на которой оркестр выступает после начала пандемии коронавируса. Программа фестиваля открылась "Красным звоном" с колокольни Ризоположенского монастыря, которая является самым высоким зданием Суздаля. В древний город съехались более 20 звонарей из Владимира, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, Костромы. В Суздале также дебютировал самый юный участник фестиваля, семилетний Гавриил Яблоков из Москвы.

В программе участвуют Владимирский камерный хор, Губернаторский камерный хор "Русский партес" Тверской академической областной филармонии и вокальный ансамбль Arielle. Вечерняя программа фестиваля переместится на Торговую площадь Суздаля, где с 17:00 до 18:00 любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по колокольным звонам от звонарей-участников фестиваля. Завершится вечер концертом, программа которого была специально подготовлена коллективами Центра классической музыки.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".