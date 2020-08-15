В Башкирии проходит акция противников разработки горы Куштау

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Активисты, выступающие против разработки горы (шихана) Куштау Башкирской содовой компанией (БСК), собрались на горе, сообщил ТАСС глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.

В субботу на шихане начались столкновения между экоактивистами и сотрудниками частного охранного предприятия, сообщают местные СМИ.

"На Куштау собрались [люди]. Полиция работает в установленном порядке. Незаконных действий со стороны администрации никаких не предпринимается, мы тоже также смотрим, все снимаем", - сказал Абдрахманов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Башкортостан, сотрудники управления оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении безопасности. "Сотрудники Росгвардии оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. Никакие спецсредства не применялись", - сообщила собеседница агентства.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года, отметив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако разработка этой горы-шихана ограничена статусом памятника природы.

Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имеет особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны общественных активистов, желающих защитить башкирские шиханы, - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км. Они имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.

В 2019 году планы БСК по разработке шихана Куштау вызвали недовольство жителей, которые стали размещать в интернете петиции за его сохранение, также активисты проводили акцию в защиту горы. По данным компании, вырубка леса на участках, которые относятся к тем категориям лесного фонда, в которых рубка и другие виды работ разрешены, началась 29 июля. В социальных сетях и СМИ появились видео, на которых видно, что вырубка ведется при поддержке охранников. На месте присутствовали также сотрудники правоохранительных органов и активисты, которые пытались препятствовать проведению работ. 9 августа у горы Куштау прошел флешмоб, в котором приняли участие активисты и местные жители.