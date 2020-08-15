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Пандемия COVID-19
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Губернатор ЯНАО сообщил, что вылечился после коронавируса

Дмитрий Артюхов отметил, что чувствует себя хорошо
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ТАСС, 15 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил о своем выздоровлении на своей странице в Instagram.

"Получил два отрицательных теста подряд, что дает возможность вернуться к полноценной работе. В целом чувствую себя хорошо", - написал он.

Артюхов добавил, что 17 августа отправится в поездку по дорогам региона, во время которой оценит строительные и ремонтные работы на трассах, темпы возведения жилья и социальных объектов, а также пообщается с жителями.

О заражении коронавирусом Артюхов сообщил 31 июля. После этого он работал в удаленном режиме.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия COVID-19
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