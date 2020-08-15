В Махачкале открыли выставку о сотрудниках правопорядка в годы Великой Отечественной войны

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны", приуроченная к 75-летию Победы, открылась на центральной площади Махачкалы.

"Передвижная экспозиция подготовлена Общероссийской общественной организацией "Союз социальной справедливости России" при поддержке Министерства внутренних дел России к 75-летию годовщины Великой Победы. <...> Жители Дагестана имеют возможность ознакомиться с уникальными снимками из архивов МВД России, которые повествуют о вкладе сотрудников советской милиции в борьбу с фашизмом", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Дагестану.

На выставке также представлены современные работы победителей и участников фотоконкурса МВД России "Открытый взгляд", посвященные ветеранам органов внутренних дел - участникам Великой Отечественной войны, участию сотрудников полиции в акциях "Бессмертный полк", "Свеча памяти" и других.

Экспозиция в Махачкале будет доступна для посещения до конца месяца. Планируется, что после этого выставку можно будет увидеть и в других городах и районах Дагестана.