В Москве отменили перформанс из-за подозрения на коронавирус у артиста

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Перформанс израильского режиссера Лилах Декель-Авнери в рамках проекта "Theatrum: Ре-Формация", отменили из-за подозрения на коронавирус у одного из задействованных артистов, сообщили в пресс-службе проекта.

"К нашему огромному сожалению, сегодняшний перформанс "И она найдет утешение" израильского режиссера Лилах Декель-Авнери, часть проекта "Theatrum: Ре-Формация", который Центр Вознесенского готовил совместно с "Золотой Маской", не состоится. Причина - подозрение на Covid-19 у одного из перформеров", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что работа над перформансом велась с соблюдением предписаний по профилактике заболевания. "Большинство наших сотрудников работает удаленно и приезжает в Центр Вознесеснкого только по необходимости. Тем не менее, в этой ситуации нам кажется разумным перенести мероприятие, предупредив возможность заражения наших зрителей и наших коллег", - отметила представитель пресс-службы.

Она добавила, что в социальных сетях Центра Вознесенского будет опубликована запись перформанса после того, как мероприятие состоится. Когда появятся подробности о возможности переноса перформанса на другую дату, о них будет сообщено дополнительно.

Проект "Theatrum: Ре-Формация" организован Институтом театра, Образовательным проектом фестиваля "Золотая маска" и Благотворительным фондом Владимира Потанина, он проходит в Москве с 14 по 16 августа.

Программа включает семь перформансов, созданных совместными усилиями театров и музеев столицы. Были приглашены зарубежные постановщики, которые в удаленном режиме сочинили проекты специально для артистов московских театров в пространствах московских музеев. Это известные художники из Швейцарии, Польши, Германии, Израиля, Австрии, Италии, Чехии и России.