В Нижнем Новгороде выбрали талисманы 800-летия города, которое отметят в 2021 году

ТАСС, 15 августа. Персонажи дятел Гор и олененок Нино выбраны победителями конкурса по созданию эскизов талисмана 800-летия Нижнего Новгорода, празднование которого пройдет в 2021 году, сообщается на сайте 800-летия города. Решение было объявлено в субботу, 15 августа, когда отмечается 799-я годовщина основания Нижнего Новгорода.

"Подведены итоги конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия. Он проходил в несколько этапов, и победу в нем одержал 19-летний нижегородец, будущий архитектор-реставратор Никита Киселев. Он создал пару талисманов: дятла Гора и олененка Нино", - говорится в сообщении.

По словам автора, персонажи отсылают к истории Нижнего Новгорода, который был основан на Дятловых горах, и символам города, одним из которых является олень, изображенный на флагах Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Два персонажа символизируют две реки - Волгу и Оку, а также две части города, кроме того, на рогах олененка нарисованы 13 лент - по числу башен Нижегородского кремля.

Вечером в субботу эскизы талисманов будут проецироваться на стену Нижегородского кремля на участке от Георгиевской до Борисоглебской башни. Затем эскиз победителя будет доработан, итоговую версию талисманов представят до конца 2020 года.

Конкурс на создание эскиза талисмана был объявлен в июне, он проводился в несколько этапов совместно с программой поддержки талантливых авторов в соцсети "ВКонтакте" - VK Talents. На конкурс была подана 221 заявка, в финал прошли пять работ: олень Олеша, Стрелка, Олененок-супергерой и две пары - Стрелочка и Кремленок, а также дятел Гор и олененок Нино. Выбор талисмана проходил на сайте 800-летия Нижнего Новгорода.

Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, их кульминация придется на 19 августа. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, в этот день в 1221 году был основан город.