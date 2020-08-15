Ленинградский зоопарк отметил 155-летний юбилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Ленинградский зоопарк отпраздновал 155-летие развлекательной программой и познавательными лекциями для посетителей в субботу. Сотрудники зоопарка подготовили экскурсии по служебным помещениям, показательные кормления животных, а также развлекательную программу с аниматорами на сцене, передает корреспондент ТАСС.

Празднование началось в 12:00 с выступления директора зоопарка Ирины Скибы. Она рассказала посетителям о том, как животные попадают в зоопарк, как сотрудники создают для них благоприятные условия, а также о жизни животных во время закрытия учреждения из-за пандемии. "Мы не очень много успели за этот год из-за закрытия, у нас появились летние новые вольеры, мы постарались их сделать, потому что животным хорошо жить на улице", - сказала директор. Сотрудники дежурили у вольеров и рассказывали посетителям о животных, а также объясняли, как взаимодействуют зоопарки, и как для животных подбираются пары.

Работу для посетителей зоопарк возобновил 29 июня после 3,5 месяцев закрытия из-за ограничительных мер по коронавирусу, 8 августа вновь открылись павильон "Экзотариум" и аттракционы. "Пока мы были закрыты, мы очень активно старались зоопарк привести в порядок. Мы перекрасили все лавки, вольеры. Это как раз то, что очень сложно делать, когда много посетителей, а тут у нас была возможность этим заняться", - сообщила ТАСС Скиба.

Отметить юбилей пришло большое количество людей. За социальной дистанцией на территории зоопарка следят специальные дежурные, при этом вне павильонов посетители могут не носить маски и перчатки.

По словам директора, звери тоже "соскучились" по посетителям: привыкшие к гостям, они тяжело переносили период самоизоляции. "Им скучно становится. Вы для них такое же развлечение, как и они для вас. Особенно приматы, белые медведи, все социальные животные - им, конечно, очень нравится, когда есть посетители. У животных всегда есть возможность уйти, у них у всех есть внутренние помещения, домики. Если они устали от общения с посетителями, они берут и уходят", - пояснила Скиба.

Директор отметила, что в период закрытия для посетителей учреждение не сильно пострадало экономически, так как зоопарк жил на деньги, отложенные на зимний сезон. Сотрудники уже разработали планы на холодное время года с учетом эпидемиологической ситуации.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-42 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк решили не переименовывать и оставить ему старое название - Ленинградский.

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.