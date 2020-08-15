На форуме "Машук" представят проект обучения электронике и схемотехнике в Ингушетии

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Проект обучения молодых людей в Ингушетии схемотехнике, моделированию, электронике и печати на 3D принтере представят на молодежном форуме "Машук". Реализация проекта позволит сделать среди молодежи акцент на технические профессии, сообщил ТАСС автор проекта Рашид Газгиреев.

"В рамках проекта я намерен обучить молодых людей от 15 до 30 лет электронике, схемотехнике, конструированию и моделированию, печати на 3D принтере. Благодаря моему проекту в нашем регионе появятся узкие специалисты. <...> Важно, что такие проекты могут показать молодежи преимущество технических профессий", - сказал Газгиреев. Он намерен предоставить своим ученикам все базовое оборудование, которое необходимо для обучения.

"У меня уже есть помещения для проведения теоретических занятий и практических. Теорию я буду преподавать в школе, а практику - в автомастерской, где подрабатываю, я считаю, что молодым людям всегда проще усвоить практику, чем теорию", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что планирует обучить около 40 молодых людей.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тысяч. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.