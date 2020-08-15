Власти Севастополя не планируют вновь вводить карантин из-за коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя не планируют возобновлять ограничительные меры из-за коронавируса, поскольку ситуация в городе к этому не располагает, сообщил в ходе прямого общения с подписчиками в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

"В Севастополе значительного роста заболеваемости не происходит. Ситуацию мы контролируем, количество коек достаточное. Обеспеченность всем необходимым сформирована. Пока ситуация, которая есть сейчас, прогноз, который мы видим, не предполагает возвращения жестких мер, [таких] как закрытие города в пик курортного сезона", - сказал Развожаев, отвечая на вопрос о слухах, что якобы с 15 сентября в регионе вновь объявят карантин.

За последние сутки в Севастополе выявили четырех новых заразившихся коронавирусом, а всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 412 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 326 человек, умерли - 12.