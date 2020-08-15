Правозащитник попросил генпрокурора РФ проверить видео, где мужчина за ногу поднял ребенка

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников написал письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку видеоролика из Сочи, опубликованного в интернете, на котором мужчина держит ребенка за ногу вниз головой. Об этом сказано в письме Мельникова, с которым ознакомился ТАСС.

"В социальной сети Instagram распространено видео издевательств над своим ребенком пользователем. На видео отчетливо видно, как маленького ребенка, не более двух месяцев от роду, одной рукой поднимает и трясет вниз головой мужчина, предположительно, ее отец. Судя по свидетельству о рождении, опубликованному в Instagram-аккаунте этого нехорошего гражданина, возможно сделать предположение, что ребенок на этом видео является его дочерью. В действиях на этом видео, предположительно, можно увидеть состав преступления, подпадающий под действие ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в связи с жестоким обращении с ребенком. Прошу провести оперативную проверку по обращению и принять меры по защите прав несовершеннолетнего гражданина РФ", - сказано в письме.

Правозащитник также просит провести проверку на предмет наличия в действиях гражданина оснований для привлечения к уголовной и административной ответственности и изъятию ребенка из семьи на период проведения проверки для обеспечения безопасности ребенка. Мельников приложил к письму ссылки на аккаунт предполагаемого отца девочки и ссылку на видеоролик.

Аналогичное обращение Мельников подготовил на имя уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.