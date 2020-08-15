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Правозащитник попросил генпрокурора РФ проверить видео, где мужчина за ногу поднял ребенка

Аналогичное обращение Иван Мельников подготовил на имя уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников написал письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку видеоролика из Сочи, опубликованного в интернете, на котором мужчина держит ребенка за ногу вниз головой. Об этом сказано в письме Мельникова, с которым ознакомился ТАСС.

"В социальной сети Instagram распространено видео издевательств над своим ребенком пользователем. На видео отчетливо видно, как маленького ребенка, не более двух месяцев от роду, одной рукой поднимает и трясет вниз головой мужчина, предположительно, ее отец. Судя по свидетельству о рождении, опубликованному в Instagram-аккаунте этого нехорошего гражданина, возможно сделать предположение, что ребенок на этом видео является его дочерью. В действиях на этом видео, предположительно, можно увидеть состав преступления, подпадающий под действие ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в связи с жестоким обращении с ребенком. Прошу провести оперативную проверку по обращению и принять меры по защите прав несовершеннолетнего гражданина РФ", - сказано в письме.

Правозащитник также просит провести проверку на предмет наличия в действиях гражданина оснований для привлечения к уголовной и административной ответственности и изъятию ребенка из семьи на период проведения проверки для обеспечения безопасности ребенка. Мельников приложил к письму ссылки на аккаунт предполагаемого отца девочки и ссылку на видеоролик.

Аналогичное обращение Мельников подготовил на имя уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

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РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаКраснов, Игорь Викторович
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