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Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

Пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский уточнил, что эти средства направили на приобретение сельскохозяйственной техники и экспертные консультации местных производителей продовольствия

ГАВАНА, 15 августа. /ТАСС/. Россия направила в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.

"10 августа Россия перечислила Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020-2024 годах, - отметил дипломат. - Проекты направлены на развитие программы школьного питания на основе продукции национального производства и сельского хозяйства".

По данным посольства, полученные средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники и экспертные консультации местных производителей продовольствия по вопросу снижения рисков, связанных с природными катастрофами и изменением климата.

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КубаНикарагуаРоссия
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