Работавшие в Ливане специалисты МЧС вернулись в Россию

С небольшим интервалом в аэропорту Жуковский в Подмосковье в субботу приземлились самолеты Ил-76 и Superjet МЧС РФ. Они доставили из Ливана 150 специалистов ведомства: спасателей, медиков, кинологов, психологов и других. На борту также находились специальные транспортные средства, аэромобильный госпиталь, спасательное и другое оборудование. После прохождения таможенного контроля их встретили оркестр и коллеги с цветами. Перед вылетом все пассажиры сдали тесты на коронавирус, результаты у всех были отрицательные.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. В мобильном госпитале на стадионе российские специалисты принимали пострадавших. За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек.

13 августа представители МЧС РФ и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков.