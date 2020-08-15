Власти Коми окажут помощь семьям погибших при обрушении галереи шахты

ТАСС, 15 августа. Семьям рабочих, которые погибли в субботу при обрушении аварийной галереи углеподачи на шахте в Коми, будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" врио главы республики Владимир Уйба.

В результате ЧП погибли четыре человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Северстали", они были сотрудниками строительно-ремонтной компании "Спецремэнерго". ТАСС запросил комментарий компании.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся республика скорбит вместе с вами. Семьям погибших рабочих будет оказана вся необходимая помощь", - написал Уйба.

В видеообращении, размещенном на официальной странице Коми "ВКонтакте", Уйба отметил, что ситуация, произошедшая на шахте, находится на его личном контроле. По данным МЧС, аварийно-спасательные работы на месте обрушение галереи завершены. Предприятие работает в штатном режиме. По факту произошедшего Следственным управлением СК РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц").