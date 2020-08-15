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"ВКонтакте" восстановила работу после кратковременного сбоя

В соцсети уточнили, что работу полностью восстановили в течение нескольких минут

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, которые возникли у российских пользователей в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Работа "ВКонтакте" была полностью восстановлена в течение нескольких минут" - сказали в пресс-службе "ВКонтакте".

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, ранее пользователи социальной сети жаловались на сбои в работе сайта (74%), трудности при отправке сообщений (22%) и при входе в аккаунты (3%). Проблемы в работе соцсети наблюдались в центральной и западной частях России.

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