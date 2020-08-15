На площади Независимости в Минске идут вечерние гулянья

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Жители Минска устроили в субботу вечерние гулянья на площади Независимости в центре белорусской столицы, где расположен Дом правительства и Центральная избирательная комиссия. Как передает корреспондент ТАСС, здесь собрались несколько сотен человек с цветами и плакатами. Люди скандируют: "Беларусь".

Многие сели прямо перед зданием правительства, расстелив пледы. ОМОНа на самой площади не видно, но на подходах к ней со стороны гостиницы "Минск" сотрудники органов правопорядка выборочно проверяют документы, правда, затем всех пропускают.

В пятницу здесь прошла многотысячная манифестация несогласных с официальными итогами президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Днем здесь также прошла акция, хотя она уже не носила такого массового характера, как накануне. Правоохранительные органы не мешали собравшимся. Оба правительственных ведомства не работают в выходной день.