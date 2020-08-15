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Пандемия COVID-19
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Эксперт: современные методы позволяют сокращать время создания вакцин до месяца

Глава центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что современные научные методы позволяют подготавливать прототипы вакцин заранее
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Современные научные методы позволяют подготавливать прототипы вакцин заранее, что при необходимости сокращает сроки создания вакцинного препарата до месяца. Об этом в субботу сообщил директор национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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"Современные генно-инженерные методы позволяю заранее создавать прототип вакцин против тех эпидемически значимых штаммов, которые, как мы предполагаем, могут появиться. Эти прототипы можно нарабатывать заранее и хранить просто в холодильниках в качестве конкретного препарата, что позволит даже уже не в пять месяцев получать препараты, а сократит это буквально до месяца. Может быть еще до более коротких сроков", - сказал он в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Гинцбург также отметил, что преимущество вакцины, разработанной возглавляемым им центром, состоит в том, что она двухкомпонентная. "Некоторое действительно преимущество у нас существует по сравнению с коллегами. [Оно] состоит в том, что у нас один и тот же ген вводится на разных носителях. Это делается для того, чтобы когда вводится первый раз вакцина - она вызывает образование антител, то при втором введении индуцируется еще образование клеток памяти. Клетки памяти, которые потом через какое-то время, через год - полтора, надеюсь и через большее время, способны при проникновении возбудителя в наш организм быстро начинать образовывать нужные антитела", - пояснил он, добавив, что предполагает, что иммунитет после введения вакцину будет сохраняться порядка двух лет.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о запуске производства препарата, а также о выпуске первой партии.

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