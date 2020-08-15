Эксперт: современные методы позволяют сокращать время создания вакцин до месяца

"Современные генно-инженерные методы позволяю заранее создавать прототип вакцин против тех эпидемически значимых штаммов, которые, как мы предполагаем, могут появиться. Эти прототипы можно нарабатывать заранее и хранить просто в холодильниках в качестве конкретного препарата, что позволит даже уже не в пять месяцев получать препараты, а сократит это буквально до месяца. Может быть еще до более коротких сроков", - сказал он в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Гинцбург также отметил, что преимущество вакцины, разработанной возглавляемым им центром, состоит в том, что она двухкомпонентная. "Некоторое действительно преимущество у нас существует по сравнению с коллегами. [Оно] состоит в том, что у нас один и тот же ген вводится на разных носителях. Это делается для того, чтобы когда вводится первый раз вакцина - она вызывает образование антител, то при втором введении индуцируется еще образование клеток памяти. Клетки памяти, которые потом через какое-то время, через год - полтора, надеюсь и через большее время, способны при проникновении возбудителя в наш организм быстро начинать образовывать нужные антитела", - пояснил он, добавив, что предполагает, что иммунитет после введения вакцину будет сохраняться порядка двух лет.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о запуске производства препарата, а также о выпуске первой партии.