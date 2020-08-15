В Турции зафиксировали рекордный за последние 45 дней рост числа заболевших коронавирусом

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в субботу о 1 256 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики за последние 45 дней.

"Мы достигли самого высокого за последние 45 дней числа положительных диагнозов. Численность тяжелых пациентов, которые являются нашим критическим показателем, также растет. Давайте все вместе [приложим усилия], чтобы уменьшить количество новых пациентов, число тяжелобольных, а также смертей", - написал он на своей странице в Twitter.

Между тем накануне в Турции было зафиксировано 1 226 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Глава Минздрава Турции также привел ежедневную статистику по стране. "За последние 24 часа сделано 67 214 тестов, выявлено 1 256 случаев [заражения коронавирусом]. Умер 21 человек. Теперь общее число умерших составляет 5 955, а инфицированных - 248 117", - добавил глава Минздрава республики. Он отметил, что выздоровели 229 972 человека.

19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в стране. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.