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Пандемия COVID-19
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В Турции зафиксировали рекордный за последние 45 дней рост числа заболевших коронавирусом

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил о 1 256 новых случаях заражения коронавирусом

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в субботу о 1 256 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики за последние 45 дней.

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"Мы достигли самого высокого за последние 45 дней числа положительных диагнозов. Численность тяжелых пациентов, которые являются нашим критическим показателем, также растет. Давайте все вместе [приложим усилия], чтобы уменьшить количество новых пациентов, число тяжелобольных, а также смертей", - написал он на своей странице в Twitter.

Между тем накануне в Турции было зафиксировано 1 226 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Глава Минздрава Турции также привел ежедневную статистику по стране. "За последние 24 часа сделано 67 214 тестов, выявлено 1 256 случаев [заражения коронавирусом]. Умер 21 человек. Теперь общее число умерших составляет 5 955, а инфицированных - 248 117", - добавил глава Минздрава республики. Он отметил, что выздоровели 229 972 человека.

19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в стране. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

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ТурцияПандемия COVID-19
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