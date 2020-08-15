Выплата в 1 млн рублей предусмотрена семьям погибших при обрушении галереи шахты в Коми

ТАСС, 15 августа. Единовременная выплата в размере 1 млн рублей из Фонда социального страхования предусмотрена семьям четырех рабочих, которые погибли в субботу при обрушении аварийной галереи углеподачи на шахте в Коми. Далее семьям будет назначена ежемесячная выплата по утрате кормильца, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь".

"Семьям погибших предусмотрены выплаты из ФСС [Фонда социального страхования]: единовременно выплата по 1 млн рублей на каждого погибшего, и далее ежемесячные выплаты на иждивенцев по утрате кормильца. Сумма выплат иждивенцам зависят от среднего заработка пострадавших", - сообщили в пресс-службе АО "Воркутауголь". Также в пресс-службе пояснили, что конкретная причина произошедшего в субботу ЧП будет установлена в ходе расследования.

По данным МЧС, аварийно-спасательные работы на месте обрушение галереи завершены. Предприятие работает в штатном режиме. По факту произошедшего Следственным управлением СК РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц").

Днем в субботу при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки на шахте Воргашорской во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, в результате чего четыре монтажника подрядной организации погибли. Ведется расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина произошедшего — нарушение требований техники безопасности.

Шахта "Воргашорская", по данным компании, является крупнейшим угледобывающим предприятием в Европейской части России, которое отрабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна. Первые тонны угля предприятие добыло в 1975 году. С июня 2012 года шахта "Воргашорская" стала частью ОАО "Воркутауголь" (входит в "Северсталь").