ОМОН взял под охрану минский телецентр

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Здание Белорусской телерадиокомпании в Минске, куда на встречу с коллективом приезжали в субботу глава верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, взято ОМОНом под усиленную охрану.

Как передает корреспондент ТАСС, на первом этаже через стекло можно различить в холле омоновцев в шлемах и с металлическими щитами. Точное их число определить сложно. На улицу никто из них не выходит.

"Белтелерадиокомпания" работает круглосуточно. В здании находятся творческие сотрудники и технический персонал, обеспечивающие вещание.

Ранее здесь прошла встреча работников телецентра с Кочановой и Эйсмонт. Как рассказали ТАСС ее участники, аудитория интересовалась "о происходящем в стране и почему на госканалах не рассказывают правду".

Некоторые сотрудники телерадиокомпании сообщили о намерении с понедельника начать забастовку, но пока не определились с ее формой. По словам работников компании, Эйсмонт и Качалина уговаривали не делать этого.