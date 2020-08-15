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Путин поощрил почетными грамотами медиков

Президент также объявил благодарность коллективу городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области и 19 сотрудникам московских медицинских учреждений

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда российских медиков и медицинских специалистов за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правовой информации.

Почетными грамотами награждены главврач станции переливания крови в Калининградской области Нина Кабанчук, главврач городской больницы №3 в Калиниграде Руслан Кабисов и начальник отдела Министерства здравоохранения Калининградской области Лидия Окорокова.

Также была объявлена благодарность президента России коллективу городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области и 19 сотрудникам московских медицинских учреждений.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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