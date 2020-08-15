В Коми заработали гостиницы, турбазы и санатории, закрытые ранее из-за коронавируса

ТАСС, 15 августа. Власти Республики Коми, где общее число заразившихся коронавирусом накануне превысило 6 тыс. человек, с сегодняшнего дня разрешили работать учреждениям сферы туризма. В частности, разрешено работать гостиницам, турбазам и санаториям, деятельность которых ранее была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры и туризма Коми.

"С сегодняшнего дня, с 15 августа, в регионе сняли ограничения для туристической отрасли. В частности, разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах. Санатории смогут принимать гостей при условии выполнения рекомендаций по работе в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - сказала собеседница агентства.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, всего под медицинским наблюдением находится 2 115 человек, из них 2 097 контактировали с заболевшими. Всего на данный момент зафиксировано 73 летальных исхода, выздоровели 4 844 человека.