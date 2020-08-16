В Москве завершилась акция у посольства Белоруссии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Протестная акция у посольства Белоруссии в Москве подошла к концу. Она продолжалась более 12 часов и стала самой долгой с 9 августа, когда протестующие собрались в первый раз, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего у посольства находилось одновременно до 400 человек. Собравшиеся выстроились в живую цепь по тротуару Маросейки от посольства в сторону Китай-города. Большая часть цепи состояла из девушек в белой одежде с цветами. Кроме цветов, они держали длинную белую ленту, протянувшуюся сквозь строй. Они скандировали различные политические лозунги и пели песни.

На акции несколько часов присутствовали представители движения SERB, произошла короткая стычка с активистами. Со слов очевидцев, один из участников SERB подносил плакат со словами одобрения действий белорусского ОМОНа слишком близко к лицам собравшихся - из-за этого у него случился конфликт с одной из активисток. Полиция провела беседу с активистами SERB, после чего они удалились, а протестующие стали хлопать правоохранителям и скандировать: "Спасибо".

Полиция просила собравшихся освободить часть тротуара для прохожих и не реагировать на действия провокаторов.

К вечеру напротив посольства был сооружен стихийный мемориал из цветов и зажженных свечей, собравшиеся стали петь под гитару песни Виктора Цоя.

Всего было задержано не более трех человек. Это был седьмой день, когда у посольства Белоруссии собрались недовольные исходом выборов президента этого государства и последующими жесткими действиями местных силовиков.