В нескольких регионах России ожидаются ночные заморозки

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ночные заморозки прогнозируются в Коми, Омской, Иркутской областях и Якутии до понедельника включительно. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осень приближается. В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области - до минус трех, в Иркутской области - до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночные заморозки в данных регионах прогнозируются до 17 августа включительно.

"Это уже такие признаки осенней погоды", - заключил метеоролог.