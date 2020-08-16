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В нескольких регионах России ожидаются ночные заморозки

В Омской области температура опустится до минус трех градусов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ночные заморозки прогнозируются в Коми, Омской, Иркутской областях и Якутии до понедельника включительно. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осень приближается. В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области - до минус трех, в Иркутской области - до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночные заморозки в данных регионах прогнозируются до 17 августа включительно.

"Это уже такие признаки осенней погоды", - заключил метеоролог.

Теги
РоссияИркутская областьКомиЯкутияОмская область
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