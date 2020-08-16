Рекордный рост числа заразившихся коронавирусом за сутки зафиксировали в Ливане

БЕЙРУТ, 16 августа. /ТАСС/. Рекордное число заразившихся за сутки коронавирусом зафиксировано в субботу в Ливане. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан, впервые с 21 февраля в стране было за один день инфицировано 397 человек, трое умерли от вируса.

"Минздрав в сотрудничестве с муниципальными властями изолирует жилые кварталы, которые стали очагами заражения", - сказал он.

Так, в Бейруте блокирован квартал Тарик-эль-Джадида, в Баабде - Бурдж-эль-Баражна, в Триполи на севере Ливана - Баб-Таббана. По словам и.о. министра, патрули сил безопасности перекрыли в субботу въезды в город Барджа к югу от Бейрута.

"Режим карантина будет вновь введен в Арамуне в горном районе Алей, цепочки заражения выявлены в Харет-Хорейке, Джнахе, Хадасе и Бир-Хасане на южной окраине в Бейруте, под пристальным вниманием обстановка в двух центральных кварталах столицы - на Хамре и набережной Рас-эль-Бейрут", - отметил Хасан.

И.о. главы Минздрава призвал население усилить меры личной гигиены и со всей ответственностью отнестись к санитарно-эпидемиологическим нормам, в частности, к соблюдению социальной дистанции.

"Если ситуация не изменится в течение двух недель в лучшую сторону, то мы будем вынуждены ввести повсеместный режим изоляции", - подчеркнул он.

Критическое положение