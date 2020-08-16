Умер брат президента США Роберт Трамп

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его младший брат Роберт умер в субботу. Заявление президента распространила пресс-служба Белого дома.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - заявил американский лидер.

Трамп в пятницу навещал младшего брата в госпитале в Нью-Йорке. Пресс-пул Белого дома распространил кадры того, как кортеж главы государства подъехал к больнице, после чего он зашел в здание. Других подробностей не приводилось.

Телекомпания NBC ранее сообщала о госпитализации 71-летнего Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Источники не сообщили, о каких именно проблемах со здоровьем шла речь. Трамп, в свою очередь, говорил, что Роберт переживает "тяжелые времена", однако он надеется на его выздоровление.

Роберт Трамп этим летом пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Книга вышла в свет в июле, в ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.