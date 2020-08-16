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В нескольких регионах России завершился купальный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в этом сезоне в Москве уже нет условий, чтобы температура воды вновь поднялась

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Купальный сезон завершился в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно", - сказал он.

По словам Вильфанда, в Москве купальный сезон также завершился. "Уже нет условий, чтобы температура воды прогрелась вновь", - отметил метеоролог.

Под завершением купального сезона следует понимать понижение температуры воды до некомфортной для купания детей, поясняет Вильфанд. "Взрослые, особенно закаленные, могут купаться и в холодной воде. У них понимание "купального сезона" свое, а вот дети - это индикатор", - сообщил он.

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