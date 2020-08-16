В Железноводске к осени восстановят Пушкинский терренкур

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Пушкинский терренкур протяженностью 1 км восстановят в Железноводске (Ставропольский край) на средства курортного сбора к осени 2020 года. На нем установят каменные тумбы с названиями произведений великого русского поэта, а также литературных героев - кота ученого, русалку, дядьку Черномора, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Терренкур был проложен в начале ХХ века. Был не благоустроен, заброшен более 40 лет. У нас в парке есть Лермонтовский, теперь решили сделать Пушкинский, так как знаменитый русский писатель бывал у нас в Железноводске в 1820-x годах", - сказал Моисеев. По его словам, первые туристы смогут пройти по тематической литературной тропе уже осенью.

"Протяженность Пушкинского терренкура составляет 1 км. Пешеходная тропа начинается от центрального входа в Курортный парк и выводит на историческую часть Каскадной лестницы. По всей длине мы установим каменные тумбы с названиями произведений великого русского писателя, а скамейки украсят персонажи - кот ученый, русалка, дядька Черномор. Все эти работы выполняются на средства курортного сбора", - добавил Моисеев.

Он отметил, что в настоящее время строители укладывают на терренкуре специальную бесшовную плитку и восстанавливают столбы освещения.

Курортный парк Железноводска был основан в 1825 году. Его площадь составляет 203 гектара. Главная аллея парка соединяет между собой все основные источники: бюветы Славяновский и Лермонтовский и Смирновскую галерею - памятник архитектуры советского периода. В парке находится также Пушкинская галерея и дворец Эмира Бухарского.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.