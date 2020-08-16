Гражданский оборот вакцины начнется через месяц после III этапа исследований

"Гражданский оборот будет запущен параллельно [с пострегистрационными исследованиями], но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Это разрешает 441 постановление правительства, - рассказал ученный. - Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований".

Ранее Гинцбург сообщил ТАСС, что в третьем этапе исследований вакцины примут участие несколько десятков тысяч человек. Ученый пояснил, что, так как мощности производства препарата пока только нарастают, в первую очередь вакцина будет направлена на третий этап исследований. Избыток же может быть направлен уже в гражданский оборот. "Сейчас вся масса пойдет на пострегистрационную фазу, если что-то останется, то это естественно пойдет в гражданский оборот в небольшом количество, может быть, на несколько регионов", - пояснил он.

Ученый отметил, что пока сложно сказать, сколько доз препарата можно будет наработать за ближайшие несколько недель, так как производство будет расширяться. "Цикл производства составляем минимум две недели, а с проверкой еще больше. Корректней высчитывать мощность за месяц, но она сейчас изменится, потому что мы переходим на другие реакторы, благодаря тем деньгам, которые правительство дало по распоряжению президента, и мощность у нас увеличится в ближайшие полтора-два месяца в десять раз, - рассказал Гинцбург. - В ближайшее время заработают еще 3-4 площадки, к декабрю они выйдут на мощность 4-5, а может немного больше млн доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить необходимый объем вакцины для всей страны".