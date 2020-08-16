Не менее 7 млн жителей Москвы планируют привить от гриппа в этом году

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Количество жителей Москвы, которых планируется привить от гриппа в этом году, должно быть не меньше прошлогоднего в 7 млн. Вакцинация начнется с 1 сентября, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"В прошлом году мы привили около 7 млн москвичей. Огромный объем. Это, кстати, возможно, что нас спасло от каких-то еще больших пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус. И в этом году этот объем как минимум надо повторить и делать его раньше, потому что все равно есть какой-то период времени, когда вакцина должна сработать. Поэтому начнем это с 1 сентября", - сказал он.

Мэр ранее отмечал, что в Москве зафиксирован рост числа случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и некоронавирусной пневмонией, и "наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст". В связи с этим, по его словам, начать вакцинацию от гриппа в городе необходимо как можно раньше.

Ситуация по коронавирусу

Власти Москвы считают, что ситуация по коронавирусу в городе стабильна по всем показателям.

"В принципе, ситуация по коронавирусу сейчас стабильна по всем показателям. И это уже достижение, так как у нас достаточно активная жизнь в городе. Огромное количество поездок - межрегиональных и сейчас открылись еще и зарубежные направления", - сказал Собянин.

По его словам, это оказывает достаточно серьезное влияние на ситуацию с распространением инфекцией.

"Ситуация пока стабильная. При этом не надо расслабляться и необходимо выполнять те требования врачей, которые предъявляют к работе предприятий, транспорта и так далее", - пояснил мэр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,1 млн человек, свыше 764 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 917 884 случая заражения, выздоровели 729 411 человек, умерли 15 617. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлен 251 686 случай заражения. Выздоровели 196 098 человека, умерли 4 643. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.