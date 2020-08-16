Юбилей полета Белки и Стрелки отметят в центре "Космонавтика и авиация" в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Центр "Космонавтики и авиации" на ВДНХ подготовил программу к 60-летию полета собак Белки и Стрелки в космос. Мероприятия пройдут в среду, 19 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"19 августа гостей ждут экскурсии и показы документального фильма. Участие бесплатное, но понадобится предварительная регистрация и билет в центр", - говорится в сообщении.

В этот день гости центра смогут заглянуть в лекторий "Кулибин Про" и посмотреть документальный фильм телестудии Роскосмоса "Животные в космосе". Показы пройдут в 13:00, 16:00 и 19:00. Зрители узнают, как животных готовили к полетам, проектировали аппараты для их экспедиций и какие еще живые существа, кроме собак, побывали за пределами Земли.

"Также на экскурсиях гости узнают не только об экспедиции Белки и Стрелки, но и о космических подвигах других животных. Они услышат о нелегкой судьбе пассажирки второго искусственного спутника Земли - Лайки и других собак, проложивших человеку дорогу в космос, о черепахах, которые раньше всех облетели Луну, а также об экспериментах на станции "Мир", в ходе одного из которых на борту из яиц вылупились птенцы японского перепела", - говорится в сообщении.