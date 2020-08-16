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Пандемия COVID-19
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Распределение российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством

В правительстве отмечают, что это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов", - говорится в сообщении.

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