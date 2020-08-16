В России коронавирусом за сутки заразились 4 969 человек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 969, общее количество инфицированных достигло 922 853. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число заразившихся за сутки второй раз за неделю оказалось менее 5 000. Согласно данным, суточный рост впервые опустился до 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Брянской области (0,3%), Тульской области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Чеченской республике (0,3%), Липецкой области (0,3%).

В частности, новые 688 случаев выявлены в Москве, 163 - в Санкт-Петербурге, 154 - в Московской области, 150 - в Свердловской области, по 129 - в Ставропольском крае и Ростовской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 174 200 человек.

Количество выздоровевших

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 3 557.

Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 732 968 пациентов, что составляет 79,4% от общего число заразившихся в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 1 045 пациентов в Москве, 222 - в Ханты-Мансийском АО, 197 - в Республике Чувашия, 172 - в Республике Башкортостан, 138 - в Московской области.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 68, это минимальное значение с 3 мая, всего от инфекции умерли 15 685 человек.

Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся в РФ.

За сутки было зарегистрировано 11 летальных исходов в Москве, 10 - в Санкт-Петербурге, 6 - в Омской области, 4 - в Мурманской области, по 3 - в Московской, Новосибирской, Тверской и Ростовской областях, еще в 18 регионах число умерших не превышало 2.

Недельный прирост

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за семь дней возросло на 35 317 против 36 666 неделей ранее.

В относительном выражении прирост составил 4% против 4,3% на прошлой неделе, среднесуточный показатель снизился c 0,6% до 0,56%.

Сократилось и количество выздоровевших: с 3 по 9 августа штаб сообщал о 43 249 выписанных пациентах, а с 10 по 16 августа - о 39 546. Тем не менее число вылечившихся превышает количество выявленных случаев уже девятую неделю подряд, а доля выздоровевших возросла с 78,1% до 79,4%.

С 10 по 16 августа штаб сообщил о 754 летальных исходах из-за коронавируса против 803 неделей ранее.

Условный показатель летальности (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) за семь дней увеличился на 0,2 п. п., до 1,7%, следует из сообщений штаба. Данные штаба, однако, не являются окончательными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности в предыдущие месяцы.