Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"Цены на медикаменты из перечня регулируются государством. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно льготникам. Таким образом, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан. Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний", - говорится в сообщении.

В этих ситуациях Минздрав РФ сможет сразу вносить лекарство на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур. После внесения комиссия проводит внеочередное заседание и согласовывает с производителем цену на лекарство.

В обычном режиме внесение лекарств в перечень требует больше времени. "На оценку экспертов и научные рекомендации уходит более 45 дней. Заседание комиссии по включению лекарств в список проходит один раз в квартал", сообщает пресс-служба.