Мишустин поздравил работников воздушного транспорта России с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного транспорта России с профессиональным праздником и отметил, что в авиации трудятся профессионалы высокого класса. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"В авиации трудятся люди особого склада, профессионалы высокого класса. Ваша работа требует большой самоотдачи, максимальной ответственности, выносливости, способности мгновенно реагировать на нештатные ситуации, принимать важные решения, от которых во многом зависит жизнь пассажиров", - говорится в телеграмме.

Мишустин подчеркнул, что авиатранспорт имеет огромное значение для развития национальной экономики и соцсферы. "Воздушные суда обеспечивают работу многих отраслей, доставляют тысячи разных грузов, гуманитарную помощь, участвуют в спасательно-поисковых операциях. Каждый день миллионы людей отправляются самолетами в деловые поездки и на отдых", - отметил он.

Сегодня отмечается День Воздушного флота. В соответствии с постановлением президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года он празднуется ежегодно в третье воскресенье августа. В День Воздушного флота проходят праздничные мероприятия в честь Дня Военно-воздушных сил России, отмечаемого 12 августа.