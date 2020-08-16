Медведев поздравил работников авиации с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил работников Воздушного флота с профессиональным праздником. Об этом в воскресенье сообщили в секретариате заместителя председателя Совбеза РФ.

"Сегодня воздушный флот играет огромную роль в развитии экономики страны, обеспечивает быструю связь не только со всеми ее регионами и самыми труднодоступными районами, но и со всем миром. Он надежно защищает воздушное пространство России, вносит важный вклад в укрепление национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Медведев отметил высокое качество отечественной авиатехники, позволяющее России сохранять лидирующие позиции в области оборонных технологий, а также выразил уверенность, что нынешнее поколение авиаторов продолжит традиции своих предшественников, будет и впредь со всей ответственностью выполнять поставленные задачи.

По словам зампреда Совбеза РФ, в истории отечественной авиации немало выдающихся достижений. "Яркие боевые победы военных летчиков, самоотверженный труд ученых, конструкторов, инженеров, гражданских пилотов и специалистов наземных служб прославили Россию как одну из ведущих авиационных держав мира", - говорится в поздравлении.

Дмитрий Медведев пожелал российским авиаторам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

16 августа 2020 года отмечается День Воздушного флота - профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры России. В соответствии с постановлением президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года он празднуется ежегодно, в третье воскресенье августа. Также в День Воздушного флота проходят праздничные мероприятия в честь Дня Военно-воздушных сил России, отмечаемого 12 августа.