Разработчик вакцины от коронавируса назвал третий этап ее испытаний "массовой вакцинацией"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Третий, или пострегистрационный, этап исследований вакцины от коронавируса "Спутник V", который планируется начать в течение 7-10 дней, можно назвать массовой вакцинацией, так как в нем примут участие десятки тысяч человек. Об этом заявил ТАСС в воскресенье директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"По закону гражданский оборот можно и сейчас начинать, просто вакцины не хватит на то и на другое (на пострегистрационные исследования и массовую вакцинацию - прим. ТАСС), поэтому в первую очередь вакцина [пойдет] на пострегистрационные исследования, это тоже массовая вакцинация. Но она так называется, потому что там более жесткий контроль за вакцинированными. Гражданский оборот [начнется], когда удовлетворится спрос на вакцины на пострегистрационный [этап] - около 30 тыс. доз препарата, тогда сразу начнется гражданский оборот - с задержкой в три-четыре недели [от старта третьего этапа]", - сообщил ученый.

Гинцбург добавил, что третий этап может начаться в течение 7-10 дней, после того как Минздрав утвердит соответствующий протокол. Испытания будут проводить в Московском регионе, вакцину получат 20-30 тыс. человек. "Пострегистрационные исследования в среднем могут занять 4-5 месяцев", - заключил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.