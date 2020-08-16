На Крымском мосту установили новый рекорд автотрафика

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Суточный автотрафик по Крымскому мосту 15 августа составил почти 36,4 тыс. автомобилей, это рекордный показатель за историю его существования, сообщили в пресс-службе Росавтодора по Крыму в воскресенье.

"В субботу, 15 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту - 36 393 автомобилей в сутки. Прошлогодний суточный максимум отмечен 12 августа 35 989 машин. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была 12 августа: 33 359 транспортных средств в сутки", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за текущее лето по мосту в Республику Крым прибыло 720 тыс. автомобилей, это на 19% больше, чем транспорта, направляющегося по нему в Краснодарский край. Наиболее интенсивное движение фиксируют в выходные дни, наименьшая загрузка наблюдается по средам и четвергам.

"Объем междугородних автобусных перевозок из Крыма превышает обратное направление на 17%. В августе ежедневно Керченский пролив пересекают по мосту более 200 автобусов. Трафик движения грузовых автомобилей распределяется равномерно в оба направления. Летом по мосту проехало более 146 тыс. таких транспортных средств, ежесуточно мост пересекают более 2 тыс. грузовиков", - добавили в ведомстве.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов ожидается в июле 2020 года.