Музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" в этом году пройдет онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга", который проводится с 1992 года, из-за пандемии в этом году состоится в формате онлайн- и телетрансляции. Об этом сообщается в воскресенье на странице комитета по культуре в сети "ВКонтакте".

"В связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль пройдет в формате онлайн. Трансляции пройдут на центральных телеканалах и на популярных интернет-платформах. Съемки проекта будут проводится с 16 по 19 августа в Ледовом дворце", - говорится в сообщении комитета. Дата показа не уточняется.

Фестиваль традиционно собирает российских и мировых исполнителей. В этом году на его сцене выступят Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Диана Арбенина, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Дима Билан, 2Маши, Ёлка. Событие проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

В разные годы гостями фестиваля становились "A-Ha", Пола Абдул, Анастэйша, Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Whitesnake, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Крис Ри, Status Quo, Брайан Мэй, Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Deep Purple, Кевин Костнер, The Jacksons, Scorpions, Ален Делон, Сара Коннор.