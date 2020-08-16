Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцины от COVID-19

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китай и Россия планируют вместе провести клинические испытания вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом в воскресенье заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, академик Чжун Наньшань.

"Пандемия коронавируса нанесла огромный удар по всем странам мира. Я постоянно слежу за развитием эпидемиологической ситуации в Китае и в России: есть очень много вещей, которым мы можем научиться друг у друга", - сказал он, выступая на конференции "Профилактика и борьба с COVID-19. Укрепление сотрудничества Китая и России в борьбе с эпидемией", которая состоялась в южной китайской провинции Гуандун.

Как указал академик, слова которого приводит информационный портал The Global Times, "смертность от заболевания, вызываемого коронавирусом, в России очень низкая, в то время как у Китая есть уникальный опыт борьбы с эпидемией, особенно в сфере лечения заболевания с помощью традиционной китайской медицины (ТКМ)".

"В настоящее время российские исследования и разработки в области создания вакцины от коронавируса продвигаются быстрыми темпами", - продолжил Чжун Наньшань. "Кроме того, Китай и Россия планируют провести совместные клинические испытания вакцины, что является проявлением дружбы двух стран. Таким образом [КНР и РФ] вместе ведут борьбу с последствиями эпидемии", - резюмировал он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.