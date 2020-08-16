В Москве задержали отчима, избившего детей своей жены

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Отчим избил двух малолетних детей своей жены в Москве, он задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина избил двух детей своей жены от первого брака в возрасте двух и трех лет. Он задержан и доставлен в следственный отдел СК, сейчас его допрашивают", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию поступила телефонограмма из больницы о побоях двух детей, после чего началось разбирательство. Все материалы передали следователям СК. Уголовное дело пока не возбуждено, следствие проводит проверку. Устанавливаются причины конфликта, который привел к избиению детей.