Мэр Москвы выразил соболезнования семье умершего актера Николая Губенко

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным умершего на 79-м году жизни актера Николая Губенко.

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"Сегодня не стало депутата Мосгордумы, народного артиста, режиссера, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко. Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком. Соболезную родным и близким Николая Николаевича", - написал мэр на своей официальной странице "ВКонтакте".

Как сообщалось, о дате и месте прощания с актером будет сообщено позже.