В Москве могут установить мемориальную доску актеру Николаю Губенко

МОСКВА, 16 августа./ТАСС/. Памятную доску умершему на 79-м году жизни актеру Николаю Губенко могут установить в Москве на доме, где жил артист. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Он был замечательным человеком. Николай Губенко много сделал как человек творческий, кинематографист и театральный деятель. Нет никаких сомнений, что он заслуживает того, чтобы на доме, где жил, появилась памятная доска. Если такие предложения к нам поступят от жителей дома, то мы обязательно рассмотрим такую возможность", - сказал Герасимов

Губенко родился в Одессе 17 августа 1941 года. В 60-х годах XX века переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа, который окончил в 1964 году и был принят в труппу Театра на Таганке. В том же 1964 году дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича". Также с 1980-х годов являлся актером театра на Таганке, а в 1987-1991 годах - главный режиссером театра.