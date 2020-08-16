Минздрав направил специалистов в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Группа специалистов Минздрава России вылетела в Узбекистан для оценки ситуации с пандемией коронавируса в регионе и оказания необходимой помощи. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Для проведения оценки ситуации с коронавирусной инфекцией в Республике Узбекистан и оказания методической и практической помощи по поручению Правительства РФ сегодня в Ташкент вылетела группа специалистов федеральных медицинских центров - НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также медиков из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана", - говорится в сообщении.

Согласно ведомству, в составе группы опытные инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты, в общей сложности 39 человек. "Планируется, что российские специалисты будут работать совместно с узбекскими коллегами в течение месяца", - добавили в пресс-службе.

С 15 августа по указанию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в стране началась поэтапная отмена введенного 16 марта карантина из-за распространения коронавируса. Возобновилась деятельность общественного транспорта, в том числе метрополитена, авиации и железной дороги. Открылись санатории, пансионаты, гостиницы, предприятия общепита, салоны красоты и парикмахерские. С 20 августа начнут работать рынки стройматериалов и непродовольственных товаров, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны.

При этом на всей территории республики сохраняется требование носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, концертов и театральных представлений, а также деятельность дискотек, спа и массажных салонов, караоке, бильярдных клубов, игровых центров и кальянных. Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и без острой необходимости не покидать жилища.

В Узбекистане зафиксирован 34 251 случай заражения коронавирусом, 28 661 пациент выздоровел, 223 умерли.