В СК рассказали о состоянии младенца, которого отец держал вниз головой

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Врачи поместили в медицинское учреждение младенца, которого во время отдыха на Кубани отец держал за ногу вниз головой, телесных повреждений предварительно у ребенка нет, следователи изъяли у полиции материалы проверки по данному поводу, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В соцсетях распространили видеоролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу вниз головой младенца. Затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую, демонстрируя ребенка на камеру. Полиция организовала по данному факту проверку, было установлено, что мужчина на видео - житель Москвы, женщина - уроженка Белгорода, их обнаружили в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек.

"В настоящее время ребенок помещен в медицинское учреждение, по предварительным данным, телесных повреждений у младенца не обнаружено. По имеющимся данным, мужчина объясняет свой поступок как процесс воспитания малолетней", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что материалы проверки следственные органы изъяли у полиции для дальнейшего производства по ним.