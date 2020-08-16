Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Губенко

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Николай Губенко, который умер на 79-м году жизни, в своем творчестве сохранял традиции русского театра и кинематографа, благодаря чему заслужил безмерное уважение коллег. Такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Николай Николаевич [Губенко] без преувеличения был хранителем традиций русского драматического искусства и кинематографии. Беззаветное служение отечественной культуре, людям и стране снискали этому легендарному человеку безмерное уважение и непререкаемый авторитет", - приводятся слова Любимовой в распространенном сообщении пресс-службы министерства.

Она отметила, что Губенко прошел длинный, сложный и интересный путь от актера театра и кино до министра культуры, возглавив ведомство в нелегкое для России время. "В его фильмографии более трех десятков кинолент в качестве актера, режиссера и сценариста, которые стали достоянием отечественной кинематографии", - сказала она.